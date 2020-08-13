“Интер” интересуется футболистом сборной Украины, названным “вторым Шевченко”, – журналист

Виталий Миколенко может перейти в Интер.

"Интер" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Виталию Миколенко, сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

Помимо "Интера", на кандидатуру Миколенко обратили внимание в "Роме". Однако основной целью, чтобы усилить левый фланг обороны, для "нерадзурри" остается защитник "Челси" Эмерсон.

Ранее появилась информация, что к Виталию проявлял интерес "Наполи", но решил заморозить переговоры, услышав стоимость украинца. Кроме того, в кандидатуре левого защитника киевлян также заинтересован английский "Эвертон".

В сезоне 2019/20 Миколенко провел 36 матчей за "Динамо", забив 4 гола и отдав 7 результативных передач. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич назвал Миколенко "вторым Андреем Шевченко".

По материалам: www.obozrevatel.com