Я остаюсь легендой “Шахтера”, – Луческу

Мирча Луческу заявил, что он остается легендой “Шахтера”.

Мирча Луческу заявил, что он все еще является легендой донецкого "Шахтера", и еще раз объяснил, почему принял предложение киевского "Динамо".

"Мне нужно было вернуться к работе на поле и поделиться своими эмоциями с молодыми игроками, которые живут футболом. Как говорил Шекспир: "Прежде, чем умереть, живи!" Поэтому я и принял такое решение. Я остаюсь легендой для "Шахтера", но мне необходимо было снова прочувствовать атмосферу футбола, ведь она прекрасна. Меня не волновали деньги или контракт в этой ситуации. Кроме того, я являюсь отличным примером для людей моего возраста", – заявил Луческу в интервью изданию PassioneInter.

Напомним, что румынский специалист тренировал "Шахтер" на протяжении 12 лет с 2004 по 2016 год. За это время он выиграл восемь чемпионатов Украины, шесть Кубков, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА 2008/09.

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" передумали открывать памятник Луческу после его перехода в киевское "Динамо".

По материалам: www.obozrevatel.com