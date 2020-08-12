“Шахтер” с разгромом вышел в полуфинал Лиги Европы

“Шахтер” уверенно обыграл “Базель”.

Донецкий "Шахтер" в матче 1/4 финала Лиги Европы разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал турнира, в котором 17 августа сыграет с итальянским"Интером".

Встреча в Гельзенкирхене на нейтральном поле стадиона "Фельтенс-Арена" завершилась со счетом 4:1. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Базель.

Мораес открыл счет в игре

Из-за пандемии коронавируса с этой стадии Лиги Европы команды проводят по одному поединку.

Шахтер в атаке

Поединок номинальные хозяева начали великолепно. Уже на 2-й минуте Жуниор Мораес открыл счет. Украинский бразилец воспользовался неуверенной игрой швейцарского голкипера, и завершил точным ударом подачу с углового от Марлоса – 1:0.

Забив быстрый гол "Шахтер" немного расслабился, едва за это не поплатившись. На 12-й минуте Пулулу вошел в штрафную, смог протиснуться между Додо и Степаненко, но в створ не попал.

Защитники Базеля с трудом останавливали Тайсона

"Шахтер" владел территориальным преимуществом, комбинируя в центре поля: 73% / 27% в пользу украинцев. "Базель" практически не прессинговал подопечных Каштру.

На 23-й минуте ошибка швейцарского защитника стоила команде второго гола. Ван дер Верфф подарил мяч Тайсону, тот запустил Матвиенко по флангу. Круглый долетел до Марлоса, украинец вернул его назад в центр, где Тайсон с помощью рикошета расстрелял Николича – 2:0.

Футболисты из Донецка уверенно вели игру, прессингуя соперника и красиво убегая в контратаки. Перед перерывом дальние удары Маркоса Антонио и Марлоса едва не превратились в роскошные голы. В первом случае мяч попал в крестовину. Во втором – выручил вратарь.

Вратарь швейцарцев работал на полную

После перерыва украинские футболисты не стали отсиживаться в обороне. "Шахтер" пытался вытащить игроков "Базеля" на свою половину, в результате образовывалось свободное пространство, куда моментально направляли атаки "горняки".

Марлос сделал голевую подачу с углового

Ближе к середине 45-минутке скорости заметно упали. Швейцарцы часто не успевали за нашими игроками, раз за разом нарушая правила и создавая паузы в игре.

В двух эпизодах "Базель" попытался выпросить пенальти, но VAR сработал без ошибки. Вместо этого без всякого VAR рефери Майкл Оливер поставил 11-метровый для украинцев. Алан Патрик сделал счет разгромным – 3:0.

В оставшееся игровое время "Шахтер" уверенно контролировал ход матча, доведя его до логичной и заслуженной победы, забив на последних секундах и четвертый мяч. Додо убежал в контратаку и расстрелял вратаря – 4:0.

На последних секундах игроки из Донецк расслабились, пропустив необязательный гол в ответ – 4:1.

"Шахтер" Украина – "Базель" Швейцария 4:1 (2:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 2 Мораес, 2:0 – 22 Тайсон, 3:0 – 75, пенальти Алан Патрик, 4:0 – 88 Додо, 4:1 – 90 ван Волфсвинкел.

Шахтер – Пятов, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Додо, Алан Патрик (Коваленко, 78), Тайсон (Тете, 86), Маркос Антонио (Майкон, 85), Степаненко, Марлос (Соломон, 72), Мораес (Фернандо Педро, 85).

Базель – Николич, Петретта, Видмер, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Альдерете, Фрай, Кампо, Джака (Маршан, 60), Штокер (ван Волфсвинкел, 73), Пулулу, Артур (Адеми, 73).

Предупреждения: Фрай (26), Алан Патрик (52), Артур (64), Бондарь (87).

Напомним, что "оранжево-черные" в 1/8 финала прошли немецкий "Вольфсбург".

Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Ответную встречу дончане также выиграли (3:0).

По материалам: www.obozrevatel.com