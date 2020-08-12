“Шахтер” – “Базель”: видеообзор четвертьфинала Лиги Европы

Шахтер – Базель.

Донецкий "Шахтер" в четвертьфинале Лиги Европы прошел швейцарский "Базель".

В связи с пандемией коронавируса, эта стадия состояла из одного матча, который прошел на нейтральном стадионе в Германии и завершился со счетом 4:1.

"Горняки" владели тотальным игровым преимуществом и без проблем забили 4 гола соперникам, пропустив лишь на 94-й минуте.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор этой битвы.

"Шахтер" Украина – "Базель" Швейцария 4:1 (2:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 2 Мораес, 2:0 – 22 Тайсон, 3:0 – 75, пенальти Алан Патрик, 4:0 – 88 Додо, 4:1 – 90 ван Волфсвинкел.

Шахтер – Пятов, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Додо, Алан Патрик (Коваленко, 78), Тайсон (Тете, 86), Маркос Антонио (Майкон, 85), Степаненко, Марлос (Соломон, 72), Мораес (Фернандо Педро, 85).

Базель – Николич, Петретта, Видмер, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Альдерете, Фрай, Кампо, Джака (Маршан, 60), Штокер (ван Волфсвинкел, 73), Пулулу, Артур (Адеми, 73).

Предупреждения: Фрай (26), Алан Патрик (52), Артур (64), Бондарь (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Луиша Каштру в 1/4 финала разгромили швейцарский "Базель" (4:1), а в 1/8 финала уверенно прошли немецкий "Вольфсбург".

Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Ответную встречу дончане также выиграли (3:0).

Уже определились дата и соперник "Шахтера" в полуфинале ЛЕ.

По материалам: www.obozrevatel.com