Футболист “Шахтера” установил исторический рекорд в Лиге Европы

Тайсон вошел в истории ЛЕ.

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон, забив швейцарскому "Базелю" в 1/4 финала Лиги Европы, стал первым игроком в истории этого турнира, который отметился голами в семи разных сезонах, сообщает Gracenote Live.

Статистика ведется с сезона 2009/10, когда УЕФА изменил название, упразднив Кубок УЕФА и реформировав формат турнира.

На второй строчке идут Александр Ляказетт, Джеремейн Ленс и Ари, которые отмечались голами в шести разных сезонах.

Тайсон забил в 7 разных сезонах ЛЕ Twitter GracenoteLive

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Луиша Каштру в 1/4 финала разгромили швейцарский "Базель" (4:1), а в 1/8 финала уверенно прошли немецкий "Вольфсбург".

Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Ответную встречу дончане также выиграли (3:0).

Уже определились дата и соперник "Шахтера" в полуфинале ЛЕ.

По материалам: www.obozrevatel.com