УЕФА отменил матч Лиги чемпионов из-за COVID-19

9 часов ago
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УЕФА отменил матч Лиги чемпионов из-за COVID-19

Коронавирус сорвал матч ЛЧ.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч предварительного раунда Лиги чемпионов между косовским клубом "Дрита" и североирландским "Линфилдом" из-за случаев заболевания коронавирусом в одной из команд.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, коронавирус был выявлен у одного из футболистов "Дриты", после чего вся команда была помещена на карантин. Отмечается, что решение о будущем этого матча будет объявлено позднее.

Встреча должна была пройти в швейцарском Ньоне 11 августа, а её победитель должен был выйти в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое футболистов мадридского "Атлетико" заразились коронавирусом и пропустят четвертьфинал Лиги чемпионов против "Лейпцига", который состоится 13 августа.

По материалам: www.obozrevatel.com

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