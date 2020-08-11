“Шахтер” – “Базель”: онлайн видео голов
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Шахтер – Базель.
Донецкий "Шахтер" в эти минуты в Германии проводит матч 1/4 финала Лиги Европы против швейцарского "Базеля".
Счет во встрече, проходящей на стадионе "Фельтенс-Арена", был открыт уже на 2-й минуте.
Жуниор Мораес воспользовался неуверенной игрой швейцарского голкипера, и завершил точным ударом подачу с углового от Марлоса.
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"Шахтер" Украина – "Базель" Швейцария 2:0 (первый тайм)
Голы: 1:0 – 2 Мораес
2:0 – 22 Тайсон.
{видео ожидается}
Шахтер – Пятов, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Додо, Алан Патрик, Тайсон, Маркос Антонио, Степаненко, Марлос, Мораес.
Базель – Николич, Петретта, Видмер, ван дер Верфф, Альдерете, Фрай, Кампо, Джака, Штокер, Пулулу, Артур.
Предупреждение: Фрай (26).
Напомним, что донецкий клуб в 1/8 финала уверенно прошел немецкий "Вольфсбург".
Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Ответную встречу дончане также выиграли (3:0).
Накануне в СМИ появилась информация, "горняки" будут играть домашние матчи украинской Премьер-лиги 2020/21 в Киеве на НСК "Олимпийский".
По материалам: www.obozrevatel.com
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