Опубликован состав сборной Украины по футболу на Лигу наций
Зинченко и Цыганков вошли в состав команды.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала расширенный список игроков сборной, которые будут готовится к Лиге наций, матчи которой пройдут с 3 сентября по 17 ноября.
Кроме стабильных "легионеров" Зиченко, Ярмоленко, Малиновского и ветеранов национальной команды Пятова и Степаненко, в ростер вошли Супряга, Зубков, Харатин, Бондарь, Попов, Тымчик и Бущан.
Полный состав выглядит следующим образом:
Вратари: Лунин, Пятов, Бойко, Бущан, Панькив
Защитники: Шабанов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Пластун, Болбат, Караваев, Соболь, Тымчик, Попов, Бурда, Бондарь
Полузащитники: Буяльский, Степаненко, Коноплянка, Малиновский, Сидорчук, Коваленко, Цыганков, Зинченко, Марлос, Ярмоленко, Шапаренко, Шепелев, Безус, Зубков, Макаренко, Харатин
Нападающие: Яремчук, Мораес, Супряга
Состав сборной Украины по футболу: защитники УАФ
Состав сборной Украины по футболу: нападающие УАФ
Состав сборной Украины по футболу: голкиперы УАФ
Состав сборной Украины по футболу: полузащитники УАФ
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля исполком УАФ утвердил места проведения домашних матчей сборной Украины в рамках Лиги наций 2020/21.
Ранее УАФ представила новую форму сборной Украины, дизайн которой разработала компания Joma.
По материалам: www.obozrevatel.com
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