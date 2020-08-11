Бразильский футболист покинул “Шахтер” после 7 лет выступлений за клуб

10 часов ago
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Бразильский футболист покинул "Шахтер" после 7 лет выступлений за клуб

Веллингтон Нем покинул “Шахтер”.

Донецкий "Шахтер" прекратил сотрудничество с бразильским полузащитником Веллингтоном Немом. "Горняки" разорвали контракт, который действовал до лета 2021 года.

28-летний игрок покинул клуб свободным агентом.

Бразильский футболист покинул "Шахтер" после 7 лет выступлений за клуб

Веллингтон Нем покинул "Шахтер" Twitter Шахтера

Напомним, что Нем пришел в "Шахтер" из "Флуминенсе" в 2013 году за 9 миллионов евро. Он не сумел показать себя с лучшей стороны, приняв участие в 75 матчах за "оранжево-черных". На его счету 12 голов и 8 результативных передач за клуб.

Отметим, что в сезоне 2019/20 бразилец ни разу не вышел на поле в составе донецкой команды.

По информации бразильских СМИ, наибольший интерес к Нему проявляет бразильская "Куритиба", которая потеряла своего ключевого футболиста из-за травмы.

По материалам: www.obozrevatel.com

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