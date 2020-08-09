Одесские таможенники уничтожили две тысячи футбольных мячей с надписью Евро-2020

9 часов ago
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Одесские таможенники уничтожили две тысячи футбольных мячей с надписью Евро-2020

Контрабандные мячи в порту Одессы. Думская

В Одессе таможенники уничтожили две тысячи контрабандных футбольных мячей с незаконно нанесенным логотипом чемпионата Европы по футболу-2020. Товар прибыл в порт из Пакистана

Несанкционированное использование логотипа нарушает авторские права на интеллектуальную собственность, которые принадлежат УЕФА.

По информации Думской, после задержания мячей на таможне, с них сперва стерли логотип Евро-2020, а через несколько дней отправили на контролируемую утилизацию.

Одесские таможенники уничтожили две тысячи футбольных мячей с надписью Евро-2020

Контрабандные мячи в порту Одессы Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта УЕФА принял окончательное решение о переносе финальной части Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Согласно вердикту, чемпионат Европы состоится летом 2021 года.

Ранее Блохин назвал перенос чемпионата Европы по футболу 2020 года обидным для сборной Украины.

По материалам: www.obozrevatel.com

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