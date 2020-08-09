Жуниор Мораес оставил трогательный пост на украинском языке

5 часов ago
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Жуниор Мораес оставил трогательный пост на украинском языке

Жуниор Мораес.

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес растрогал Instagram своим постом на украинском языке.

Бразильский футболист сборной Украины рассказал подписчикам про то, как это быть отцом.

"Как это быть отцом девочки… Я выезжаю из дома на тренировку, а Джулия кричит: "Папа, папа подожди, возьми мою куклу с собой и хорошо позаботься о ней, хорошо?" – написал форвард, приложив фотографию из машины с игрушкой, пристегнутой на переднем сидении.

Жуниор Мораес оставил трогательный пост на украинском языке

Футболист "Шахтера" опубликовал пост на украинском языке Instagram Жуниора Мораеса

В комментариях игрока поблагодарили за то, что он пишет языком, который фактически стал для него родным.

"Очень хороший пример для всех игроков, человек, который только недавно получил гражданство, а уже пишет посты украинским (тем самым популяризирует родной язык)", – отметили юзеры.

Жуниор Мораес оставил трогательный пост на украинском языке

Комментарии под фото Instagram Жуниора Мораеса

Жуниор Мораес оставил трогательный пост на украинском языке

Комментарии под фото Instagram Жуниора Мораеса

Как сообщал OBOZREVATEL, Мораес считает, что после назначения Мирчи Луческу главным тренером "Динамо", столичный клуб будет играть лучше.

По словам украинского бразильца приход Мирчи в "Динамо" стал большой неожиданностью для всех.

По материалам: www.obozrevatel.com

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