Умер молодой украинский футболист

11 часов ago
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Умер молодой украинский футболист

Дмитрий Левчук умер в возрасте 22 лет. ФК “Горняк”

Бывший защитник криворожского футбольного клуба "Горняк" Дмитрий Левчук умер в возрасте 22 лет.

"Нас покинул 22-летний экс-защитник клуба, воспитанник криворожского футбола Дима Левчук. Последний месяц Дима находился в тяжелом состоянии после ряда перенесенных операций. Вчера сердце замечательного молодого парня остановилось. Нам не выразить всю боль, которую испытываем после этой утраты. В наших сердцах Дима навсегда останется светлым и добрым человеком. ФК "Горняк" выражает искренние соболезнования родным и близким футболиста. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память", – написано на официальном сайте команды.

Левчук был воспитанником клуба "Кривбасс-84" и кроме "Горняка" успел поиграть за "Кривбасс" и несколько любительских команд из Кривого Рога.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса в 48 лет.

По материалам: www.obozrevatel.com

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