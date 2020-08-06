Украина сохранила прямую путевку в Лигу чемпионов

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Украина осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА и сохранила прямую путевку в Лигу чемпионов.

Украина обеспечила себе десятое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубкового сезона 2019/20, которое гарантирует прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2021/22 чемпиону страны.

Наши ближайшие преследователи Турция и Австрия потеряли своих последних представителей в клубных турнирах, которые проводятся под эгидой УЕФА, и уже не смогут обойти Украину в таблице коэффициентов. Австрийский ЛАСК проиграл двухматчевое противостояние "Манчестер Юнайтед" с общим счетом 1:7, а "Истанбул Башакшехир" оказался слабее "Копенгагена" (1:3 по сумме двух встреч).

В случае выхода "Шахтера" в полуфинал Украина гарантированно обойдет Нидерланды и выйдет на девятое место. Если это случится, то вице-чемпион УПЛ 2020/21 будет стартовать с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22. В обратном случае – со второго.

Таблица коэффициентов УЕФА kassiesa.net

В четвертьфинале "горняки" сыграют с победителем пары "Базель" – "Айнтрахт". Первый матч закончился разгромной победой швейцарцев со счетом 3:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд.

По материалам: www.obozrevatel.com