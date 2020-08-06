В Европе ажиотаж на “нового Шевченко”: “Динамо” подняло цену

Владислав Супряга может перейти в итальянский клуб.

Киевское "Динамо" подняло трансферную стоимость своего нападающего Владислава Супряги до 12-13 млн евро, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, футболист интересен 10 европейским клубам, среди них 3 итальянских, в том числе "Лацио" и "Болонья".

Ранее сообщалось, что столичный клуб оценил своего молодого таланта в 8-10 миллионов евро.

Сезон 2019/20 чемпион мира в составе сборной Украины до 20 лет провел в "Днепре-1". Он принял участие в 26 матчах команды, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу. В одном из поединков Супряга сделал хет-трик в ворота "Динамо", выйдя на замену во втором тайме.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее выступал в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что нападающий столичного клуба может стать "новым Шевченко".

По материалам: www.obozrevatel.com