Луческу впервые сыграет с “Динамо” против “Шахтера”: топ фактов о Суперкубке Украины

Мирча Луческу возглавил “Динамо” 23 июля. ФК Динамо

25 августа на поле НСК "Олимпийский" в суперматче за Суперкубок Украины, который проводит отечественная Премьер-лига, сойдутся чемпион страны донецкий "Шахтер" и обладатель национального Кубка киевское "Динамо".

16 раз эти клубы оспаривали почетный трофей, и лишь они завоевывали эту чашу, которая каждой из команд доставалась по 8 раз. Шесть раз в очном противостоянии проигрывали киевляне, семь раз — дончане.

Предстоящий розыгрыш Суперкубка страны будет уже 17-м по счету. В последнем на данный момент противостоянии за трофей, которое состоялось 28 июля 2019 года, "Динамо" в Одессе обыграло "Шахтер" — 2:1. В том поединке киевлянами руководил белорус Александр Хацкевич, который покинул занимаемую должность, а у руля дончан стоял и поныне "здравствующий" португалец Луиш Каштру.

Семь раз Суперкубок страны выигрывал "Шахтер" под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу. 25 августа он постарается это же сделать уже в качестве тренера "Динамо". Это — одна из главных интриг предстоящего матча на "Олимпийском".

Предыдущие 16 матчей подарили поклонникам футбола немало запоминающихся событий, красивых голов, послематчевых пенальти (таких поединков было шесть), победу 7:1, которую "горняки" одержали в июле 2010 года над симферопольской "Таврией" в Запорожье, обилие красных карточек… Суперкубок — это предисловие к новому сезону, и часто этот поединок оправдывает свой статус.

Впервые в столице

В Киеве матч за Суперкубок Украины будет проведен впервые. Рекордсмен по проведению таких матчей — одесский стадион "Черноморец", на поле которого 10 раз решалось, куда отправится трофей.

Первый поединок в "Жемчужине у моря" состоялся 10 июля 2004 года. Основное время поединка между "Динамо" и "Шахтером" завершилось вничью — 1:1 (отличились Гусев и Левандовски), а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались динамовцы. Тот дебютный поединок за Суперкубок страны собрал пока рекордное количество зрителей на трибунах — 34362 болельщиков наблюдали воочию за противостоянием отечественных грандов.

Также трофей разыгрывался на стадионах еще пяти украинских городов. Дважды поединок проходил в Полтаве (2008, 2011), по разу в Сумах (2009), Запорожье (2010), Луганске (2012) и Львове (2014).

Кто нарушит равновесие?

Напомню, "Шахтеру" в матчах с "Динамо" приз доставался в пяти случаях — в 2005-м, 2008-м, 2014-м, 2015-м и 2017-м. "Динамо" побеждало дончан в семи случаях — в 2004-м, 2006-м, 2007-м, 2011-м, 2016-м, 2018-м и 2019-м. Один раз, в 2009-м, соперником киевлян была полтавская "Ворскла" (0:0, по пенальти — 4:2), а "Шахтер" сражался с "Таврией" в 2010-м (7:1), с донецким "Металлургом" в 2012-м (2:0) и "Черноморцем" в 2013-м (3:1).

Во всех матчах побеждали наши гранды. И на этот раз Суперкубок вновь достанется кому-то из них. Напомню, по победам счет равный — 8:8. Кто же нарушит равновесие 25 августа на поле НСК "Олимпийский"?

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По материалам: www.obozrevatel.com