“Динамо” не будет делить “Олимпийский” с “Шахтером” – СМИ

Динамо будет выступать на Олимпийском. ФК Динамо

Киевское "Динамо" в новом сезоне будет единственной командой, играющей на столичном НСК "Олимпийской", утверждает Meta-ratings.com.ua со ссылкой на источники, близкие к руководству Министерства молодежи и спорта, которое курирует работу арены.

Напомним, что донецкий "Шахтер" после начала карантина, связанного с эпидемией коронавируса, не смог проводить матчи на своей домашней арене в Харькове и переехал в Киев, где временно делил НСК "Олимпийский" с киевским "Динамо". Также на главном стадионе страны некоторые свои домашние матчи проводил "Колос".

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинал Лиги Европы "Шахтер" сыграет на нейтральном поле в Гельзенкирхене.

По материалам: www.obozrevatel.com