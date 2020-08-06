53-летний футболист установил уникальное достижение в истории футбола

Кадзуеси Миура стал первым, кто сыграл в пяти разных десятилетиях.

53-летний нападающий "Йокогамы" Кадзуеси Миура стал первым игроком в истории футбола, который выходил на поле в пяти разных десятилетиях.

В среду, 5 августа, он появился в стартовом составе своей команды на матч Кубка японской лиги против "Саган Тосу" и провел на поле 63 минуты, впервые сыграв в 2020 году и, соответственно, новом десятилетии.

Профессиональный дебют Миуры состоялся в бразильском "Сантосе" в 1986 году, но большую часть карьеры он провел в Японии, вернувшись на родину в 1990-м. Нынешний сезон стал для него 35-м в карьере.

Отметим, что 53-летний нападающий занимает второе место по количеству голов за сборную страны, отличившись 55 раз в 89 матчах. В последний раз Миура забивал в 2017 году.

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По материалам: www.obozrevatel.com