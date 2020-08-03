Украинский футболист “Шахтера” покорил сеть новым трюком

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Михаил Мудрик покорил сеть новым трюком. Instagram Михаила Мудрика

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик в очередной раз поразил поклонников футбола своей невероятной техникой.

На знаменитом Instagram-канале 433 появилось новое видео украинца, на котором он "приклеил" мяч к своему плечу после длинной передачи.

"Этот контроль мяча…" – подписан ролик на странице сообщества. С момента публикации видео прошло меньше суток, а его посмотрели уже более 2 миллионов человек.

Техника и пластичность Мудрика напомнила подписчикам 433 Златана Ибрагимовича и Роналдиньо. Некоторые пользователи увидели в этом моменте игру рукой.

В сезоне 2019/20 полузащитник почти не выходил на поле в составе "Шахтера". Он принял участие в пяти матчах "горняков" в УПЛ, но результативными действиями не отметился.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин исполнил сложнейший трюк, забив гол из-за ворот ударом через себя.

По материалам: www.obozrevatel.com