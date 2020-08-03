Суркис рассказал о реакции Ахметова на приход Луческу в “Динамо”: итоги спорта 2 августа

8 часов ago
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Суркис рассказал о реакции Ахметова на приход Луческу в "Динамо": итоги спорта 2 августа

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал об общении со своим коллегой в "Шахтере" Ринатом Ахметовым из-за Мирчи Луческу, а Руслан Малиновский завоевал "бронзу" Серии А.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 2 августа.

Кроме того, Игорь Суркис едко высказался об Олеге Блохине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Суркис признался, что ему сказал Ахметов после назначения Луческу в "Динамо"

Малиновский в дебютном сезоне завоевал "бронзу" чемпионата Италии

Суркис – Блохину: надо просто совесть иметь

Ризатдинова в соблазнительном купальнике сделала признание про "первый раз"

В "Динамо" вернулись четыре футболиста

Суркис о Донбассе: надо показывать свою силу, но заканчивать войну

Непобедимый боец UFC потерпел первое поражение сенсационным нокаутом

По материалам: www.obozrevatel.com

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