“Шахтер” передумал открывать памятник Луческу после его перехода в “Динамо”

5 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

"Шахтер" передумал открывать памятник Луческу после его перехода в "Динамо"

“Шахтер” передумал открывать памятник Луческу после его перехода в “Динамо”. ФК “Динамо” Киев

Донецкий "Шахтер" изготовил памятник в честь своего легендарного тренера Мирчи Луческу, но передумал его открывать после перехода румынского специалиста в "Динамо".

Как сообщили в прямом эфире программы "Профутбол", "горняки" хотели провести торжественную церемонию в 2015 году на "Донбасс-арене" на 70-летие Мистера, но из-за войны на Донбассе планы пришлось изменить.

29 июля Луческу исполнилось 75 лет, а памятник ждал своего часа на базе "Шахтера" в Киеве. За неделю до юбилея Мирча стал главным тренером "Динамо", а лавка с сидящим на ней румынским специалистом была более тщательно спрятана на территории, где тренируются "горняки".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент столичного клуба Игорь Суркис признался, что ему сказал владелец "Шахтера" Ринат Ахметов после назначения Луческу на пост главного тренера "Динамо".

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Журналист рассказал, что происходит на первых тренировках Луческу в “Динамо”

7 секунд ago

Экс-игрок сборных Украины перешел в чемпионат России

8 секунд ago

Ястремская узнала шансы на победу в первых матчах турнира WTA

11 секунд ago

“Шахтер” – “Вольфсбург”: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

56 минут ago

Стало известно, когда заканчивается контракт Усика с украинской промоутерской компанией

2 часа ago