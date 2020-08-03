Красная карточка за кашель: в Англии ввели необычное правило из-за коронавируса

В Англии футболистов будут удалять за кашель в лицо соперникам и судьям.

Английская футбольная ассоциация (FA) ввела новое правило в условиях коронавируса, согласно которому футболисты могут получить красную или желтую карточку за умышленный кашель возле соперника или судьи.

Как сообщает издание ESPN, это нововведение вступит в силу немедленно и будет использоваться в лигах всех уровней. Арбитры должны вмешиваться в ситуацию, если "видят, что футболист специально и с близкого расстояния кашлянул в лицо сопернику или одному из судей".

Если нарушение было недостаточно серьезным, то рефери может не удалять игрока с поля, а ограничиться желтой карточкой. Отмечается, что арбитры не должны наказывать участников матча за "обычный" кашель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ввела ограничения для игроков во время и после матчей в связи с пандемией коронавируса.

По материалам: www.obozrevatel.com