Украинский сельский клуб сыграет в отборе Лиги Европы

9 часов ago
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Украинский сельский клуб сыграет в отборе Лиги Европы

ФК Колос празднует победу. ФК Колос

Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка, Васильковского района Киевской области, завоевал путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 31 августа.

"Колос" в финале плей-офф УПЛ за Лигу Европы в дополнительное время обыграл "Мариуполь" 1:0. Основное время завершилось со счетом 0:0.

Подопечные Руслана Костышина летом 2019 года впервые вышли в украинскую Премьер-лигу. Клуб был основан в 2012 году. На профессиональном уровне выступает с сезона 2015/2016.

Отборочные раунды будут состоять из одного матча (а не из двух дома и на выезде). Все матчи пройдут без зрителей. Второй отборочный раунд состоится 17 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в последнем туре УПЛ сезона 19/20 проиграло "Колосу" 0:2. Это стало толчком к отставке Алексея Михайличенко.

По материалам: www.obozrevatel.com

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