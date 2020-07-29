“Реал” озвучил решение по Лунину

Андрей Лунин будет голкипером “Реала”.

Украинский голкипер Андрей Лунин и бельгиец Тибо Крутуа будут вратарями "Реала" в следующем сезоне, сообщает AS.

Руководство проинформировало 21-летнего украинца, что он будет вторым голкипером в мадридском клубе. По этой причине они отпустили Люку Зидана. Арендованный у ПСЖ Альфонс Ареоля также покинет "Реал".

После трех лет выступлений в аренде ("Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо") Лунину предоставят шанс проявить себя на "Сантьяго Бернабеу".

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года Андрей провел летние сборы в составе "Реала", однако с началом нового чемпионата Зидан отправил нашего вратаря в аренду в "Вальядолид", утвердив на позиции основного вратаря Тибо Куртуа.

В январе 2020-го Лунин перешел в команду второго по силе испанского дивизиона "Реал Овьедо" на правах аренды.

За "Овьедо" футболист провел 18 матчей. Шесть из них всухую. В остальных пропустил 18 голов.

По материалам: www.obozrevatel.com