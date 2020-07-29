Первая встреча Луческу и Гусева попала на видео

9 часов ago
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Первая встреча Луческу и Гусева попала на видео

28 июля новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу побывал на тренировочном матче "Динамо" U-19, где возложил цветы к памятнику Валерию Лобановскому и впервые пересекся со своим будущим помощником – Олегом Гусевым.

Румынский специалист в перерыве игры тепло поздоровался со знаменитым динамовцем. Видео момента рукопожатия появилось на Youtube-канале "Бомбардир".

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот день ультрас киевского "Динамо" устроили акцию протеста возле стадиона куда приехал новый тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Через четыре дня после назначения появилось заявление за подписью румынского тренера, в котором он отказывается от работы с киевским клубом.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис, комментируя слухи об отставке 75-летнего специалиста заявил ,что Мистер продолжит работу с "Динамо".

По материалам: www.obozrevatel.com

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