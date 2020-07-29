Официальная презентация Луческу в “Динамо”: во сколько и где смотреть

16 часов ago
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Официальная презентация Луческу в "Динамо": во сколько и где смотреть

Стало известно, когда состоится официальная презентация Луческу в “Динамо”. ФК Динамо

В четверг, 30 июля, состоится официальная презентация Мирчи Луческу в качестве нового главного тренера киевского "Динамо".

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, она начнется в 12:00 и пройдет в онлайн-формате в связи с карантином, вызванным распространением коронавируса в Украине. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале "Динамо".

Напомним, что Луческу был назначен тренером киевлян в четверг, 23 июля, однако уже через четыре дня в румынских СМИ появилось его письмо, в котором Мирча заявил, что отказывается от работы в "Динамо". В команде эту информацию опровергли, сказав, что в прессу попал фрагмент личной переписки президента столичного клуба Игоря Суркиса и Луческу, и опубликовали полную версию их разговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появились имена специалистов, которые войдут в тренерский штаб румынского наставника.

По материалам: www.obozrevatel.com

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