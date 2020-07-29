Клуб украинца возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

10 часов ago
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Клуб украинца возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

Андрей Лунин.

Мадридский "Реал", за который выступает голкипер сборной Украины Андрей Лунин, возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по итогам 2020 года, сообщается на сайте консалтинговой компании Brand Finance.

Стоимость испанской команды оценивается в 1,419 миллиарда евро. Уточняется, что по сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась на 13,8 процента. Второе место в рейтинге занял еще один клуб из Испании — "Барселона" (1,413 миллиарда), на третьей строчке находится английский "Манчестер Юнайтед" (1,314 миллиарда).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне руководство "Реала" проинформировало 21-летнего украинца, что он будет вторым голкипером в мадридском клубе. По этой причине они отпустили Люку Зидана. Арендованный у ПСЖ Альфонс Ареоля также покинет "сливочных".

По материалам: www.obozrevatel.com

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