Гол Ярмоленко признан в Англии лучшим

10 часов ago
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Гол Ярмоленко признан в Англии лучшим

Андрей Ярмоленко феноменально забил Челси.

Гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в матче с "Челси" (3:2) в 32-м туре английской Премьер-лиги признан лучшим голом "Вест Хэма" в сезоне АПЛ 2019/20 по версии авторитетного портала football.london.

Украинец появился на поле на 78-й минуте встречи, а уже на 89-й уверенно завершил контратаку своей команды после фирменного смещения в центр под левую ногу и удара в дальний угол.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко стал лучшим игроком своей команды в матче последнего тура английской Премьер-лиги 2019/20 против "Астон Виллы".

26 июля украинский футболист вышел на поле с начала второго тайма и помог своему клубу уйти от поражения в концовке встречи благодаря голу после фирменного смещения с фланга в центр и удара в дальний угол

По материалам: www.obozrevatel.com

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