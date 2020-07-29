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Фанат проиграл деньги, отказавшись произносить название главного соперника своей команды.

Болельщик немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха проиграл 500 евро в телевикторине, отказавшись произносить название главного соперника своей команды – "Кельна".

Как сообщает издание Der Spiegel, фаната спросили, какая команда выиграла чемпионат второй немецкой Бундеслиги в сезоне 2018/19, однако он коротко ответил: "Этого я говорить не буду".

В "Боруссии" отреагировали на поступок болельщика и пообещали вознаградить его за преданность.

"Это образцовое поведение должно быть вознаграждено. Уважаемый болельщик, пожалуйста, свяжитесь с нами. У нас для вас кое-что есть…" – написано на официальной странице команды в Twitter.

В "Боруссии" пообещали вознаградить болельщика за преданность Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщик "Лидс Юнайтед" "сошел с ума", когда его команда впервые за 16 лет вернулась в английскую Премьер-лигу.

По материалам: www.obozrevatel.com