Украинский футболист стал лучшим игроком чемпионата России

8 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Украинский футболист стал лучшим игроком чемпионата России

Ранее Артем Полярус выступал за “Александрию”. ФК “Александрия”

Украинский футболист Артем Полярус был признан лучшим игроком Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России – второго по силе дивизиона страны.

Как сообщается на официальной странице ФНЛ в Twitter, наш соотечественник, который выступает за подмосковные "Химки", также стал лучшим ассистентом и легионером первенства. На его счету 26 матчей за клуб, в которых он забил пять голов и отдал девять результативных передач.

Украинский футболист стал лучшим игроком чемпионата России

Артем Полярус стал лучшим игроком ФНЛ Twitter ФНЛ

28-летний Полярус является воспитанником "Александрии" и перешел в "Химки" летом 2019 года. В Украине он также выступал за "Динамо-2".

Вместе с подмосковной командой наш соотечественник занял второе место в ФНЛ и оформил выход в российскую Премьер-лигу (РПЛ).

Как сообщал OBOZREVATEL, в РПЛ также поднялся волгоградский "Ротор", который тренирует экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич.

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Экс-игрок “Шахтера” о назначении Луческу в “Динамо”: это большая проблема

1 час ago

“Вест Хэм” продаст Ярмоленко – СМИ

2 часа ago

Российский журналист назвал Луческу “ноу-неймом” и выразил поддержку “Динамо”

3 часа ago

Блохин: Луческу – хороший тренер, но…

4 часа ago

Надеемся на бой Усик – Чисора в октябре, – промоутер

7 часов ago