“Вест Хэм” продаст Ярмоленко – СМИ

2 часа ago
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"Вест Хэм" продаст Ярмоленко – СМИ

Андрей Ярмоленко.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко с большой долей вероятности покинет английский "Вест Хэм".

30-летний футболист включен в список игроков "молотобойцев", которые будут проданы ради трансфера звезды "Брентфорда" Саида Бенрахма. Кроме украинца клуб из Лондона намерен попрощаться с Фелипе Андерсоном и Альбианом Айети, пишет Mirror.

Ориентировочная трансферная стоимость бомбардира "Брентфорда" составляет около 40 миллионов евро.

Отметим, что Ярмоленко перебрался в "Вест Хэм" из немецкой "Боруссии" летом 2018 года за 20 миллионов евро. В составе англичан Андрей провел 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ярмоленко вызвал восторг у тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса, забив гол в ворота "Челси".

По материалам: www.obozrevatel.com

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