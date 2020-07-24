Российский журналист назвал Луческу “ноу-неймом” и выразил поддержку “Динамо”

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Алексей Андронов назвал Луческу ноу-неймом. Instagram Алексея Андронова

Российский комментатор Алексей Андронов, известный своей поддержкой киевского "Динамо", не перестанет болеть за столичный клуб после прихода Мирчи Луческу.

При этом журналист отметил, что ему до сих пор очень сложно принять это решение руководства клуба.

"Те высказывания, которые Луческу допускал в адрес Лобановского, Реброва, делает ситуацию таковой, что клуб для меня будет тренировать "ноу-нейм". Да, именно так, поскольку я не могу произнести: Мирча Луческу – главный тренер "Динамо" (Киев). Но, от того, что Мирча теперь возглавляет "Динамо", меньше переживать за команду я не буду. Игорь Суркис сделал рискованный шаг и за это риск его стоит уважать", – приводит слова Андронова "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу подписал двухлетний контракт с киевским "Динамо", сменив на посту главного тренера команды Алексея Михайличенко.

По материалам: www.obozrevatel.com

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