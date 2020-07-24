Экс-игрок “Шахтера” о назначении Луческу в “Динамо”: это большая проблема

1 час ago
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Экс-игрок "Шахтера" о назначении Луческу в "Динамо": это большая проблема

Мирча Луческу подписал двухлетний контракт с “Динамо”. ФК “Зенит”

Известный экс-футболист "Шахтера", а ныне футбольный агент, Мариан Саву назвал реакцию болельщиков "горняков" главной проблемой для Мирчи Луческу после прихода в "Динамо".

По словам Саву, поклонники "горняков" буквально боготворили тренера, который принял решение перейти в стан главного врага "оранжево-черных".

"Я читал о реакции болельщиков "Динамо" на приход Луческу, но я боюсь реакции фанатов "Шахтера". Они его очень любили, и им это не понравится. Мирча Луческу, вероятно, разговаривал с Ринатом Ахметовым, но проблема в том, как отреагируют фанаты. Это большая проблема. Это как перейти из "Динамо" (Бухарест) в "Стяуа", – цитирует Мариана DigiSport.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу подписал двухлетний контракт с киевским "Динамо" и признался, что очень соскучился по Украине.

По материалам: www.obozrevatel.com

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