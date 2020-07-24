3000 дней чемпионства: “Ювентус” отпраздновал невероятный юбилей в Италии

“Ювентус” близок к выигрышу девятого чемпионства Серии А подряд.

В четверг, 23 июля, исполнилось ровно 3000 дней с того момента, как "Ювентус" завоевал свое первое из восьми чемпионств подряд.

Как сообщается на странице OptaPaolo в Twitter, 6 мая 2012 года туринский клуб отобрал титул у "Милана" и впервые с сезона 2002/03 выиграл Серию А.

"Ювентус" остается чемпионом Италии на протяжении последних 3000 дней Twitter OptaPaolo

Отметим, что "Ювентус" уверенно лидирует и в нынешнем розыгрыше итальянского первенства. В выездном матче 35-го тура против "Удинезе" подопечные Маурицио Сарри могли досрочно завоевать девятое чемпионство подряд, однако упустили преимущество, открыв счет в концовке первого тайма, и проиграли 1:2. "Ювентус" может оформить победу в Серии А уже в следующем поединке против "Сампдории".

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий туринского клуба Криштиану Роналду установил уникальное достижение в истории футбола, сделав дубль в одном из последних матчей против "Лацио".

По материалам: www.obozrevatel.com