Суркис: нужно хотя бы попытаться квалифицироваться в Лигу чемпионов

7 часов ago
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Суркис: нужно хотя бы попытаться квалифицироваться в Лигу чемпионов

Игорь Суркис отметил прогресс “Динамо”. ФК “Динамо” Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отметил прогресс своей команды и выразил надежду на выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

Он также заявил, что в заключительном матче УПЛ с "Колосом" игроки "бело-синих" обязаны выложиться на все 100%.

"Болельщики ждут от них золотых медалей, но, если в этом сезоне не получилось, то нужно хотя бы попытаться квалифицироваться в Лигу чемпионов. Ребята это понимают, они растут, как футболисты, и команда растет. У нас же не 11 человек. Думаю, те, кто здоров, найдут в себе силы, выйдут на поле, и в последнем матче сыграют с полной самоотдачей", – приводит слова Суркиса пресс-служба киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Динамо" добыло волевую победу над "Зарей" и практически гарантировало себе выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

По материалам: www.obozrevatel.com

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