Месси странно отреагировал на собственный гол: видео момента

9 часов ago
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Месси странно отреагировал на собственный гол: видео момента

Лионель Месси забил гол в ворота “Осасуны”.

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси отметился странным поведением во время матча 37-го тура чемпионата Испании с "Осасуной".

На 62-й минуте домашней для "блаугранас" встречи команда Кике Сетьена заработала право на штрафной, который успешно реализовал Месси. Однако вместо радости от забитого гола, аргентинец лишь раздраженно взмахнул рукой.

Messi's reaction after scoring the Goal loooooooool he's pissed pic.twitter.com/4ZY0DjKQQS

— Rohit³⁴ (@MessiFC10i) July 16, 2020

Скорее всего, таким образом Лионель выразил недовольство игрой и результатами команды, которая не смогла стать чемпионом, уступив первую строчку главному врагу – мадридскому "Реалу".

Отметим, что после игры с "Осасуной", которая завершилась поражением "Барселоны" 1:2, Месси раскритиковал команду, назвав ее слабой.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ не исключаются ухода Лионеля Месси из "Барселоны" будущим летом.

По материалам: www.obozrevatel.com

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