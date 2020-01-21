ТОП трансферы недели

Эта неделя января отметилась сразу несколькими трансферами. А это означает, что в процессе подготовки к ближайшим кубковым встречам у европейских клубов остается все меньше времени на комплектацию своих составов опытными форвардами.

Юссеф Эн-Несери, «Леганес» – «Севилья» (20 млн. евро)

Это приобретение можно назвать самым дорогостоящим за последнюю неделю. Да, за последний сезон он забил всего 4 гола и отдал 2 результативные передачи, что считается не очень высоким результатом, а ведь играл Юссеф на позиции центрального нападающего. Но здесь скорее сыграл роль уровень подготовки команды в целом. Согласно статистике, в чемпионате Испании его клуб вообще забил мячей меньше даже, чем явные аутсайдеры.

В «Севилье» 22-летний форвард наверняка сможет показать результат повыше. Кстати, в мир футбола Эн-Несери привел известный многим Хуанде Рамос, в свое время он был тренером «Днепра».

Жедсон Фернандеш, «Бенефика» – «Тоттенхэм» (4,5 млн. евро)

Несмотря на слова Жозе Моуриньо, что тренера полностью утраивает состав команды, было принято решение усилить его новым игроком. Причиной тому послужил шквал травм среди форвардов в прошлом сезоне. Именно из-за этого было заметное существенное снижение коэффициентов у букмекеров относительно победы команды на ближайшие 3 матча. Даже фанаты решили не спешить со ставками на любимцев, выбрав на период неудач фрибеты, список контор, где их принимают, можно посмотреть тут.

Жедсон Фернандеш интересен тем, что он успешно играет на любой позиции, особенно если речь идет о середине поля. Например, в Португалии он показал себя как атакующий хевбек и вингер. Но в «Тоттенхэм» задачи тренера видимо будут для него несколько другими. Из инсайдерской информации стало известно, что он станет полузащитником.

Но давайте вернемся к статистике, чтобы понять, насколько результативным может стать Жедсон в новой команде. За «Бенефику» он провел всего 59 матчей. В них Фернандеш забил 3 гола, но при этом еще отдал 7 результативных передач. В пользу его опыта свидетельствует и тот факт, что игрок часто вызывался в молодежную сборную Португалии.