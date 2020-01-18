Подводим итоги: пять лучших команд в ЛЧ ушедшего десятилетия

Лига Чемпионов – праздник для футбольных болельщиков. Для футболистов и команд этот турнир – возможность громко заявить о себе, пополнить клубный музей или собственную коллекцию самой престижной наградой. Болельщики, активно следящие за футболом, без раздумий скажут, что наиболее успешной командой ушедшего десятилетия на европейской арене является мадридский Реал. Подопечные Зидана установили рекорд, который, наверняка, еще не скоро будет побит. В этой статье расскажем не только о гранде испанского футбола, но и четырех других коллективах, сумевших добиться успеха на клубном футбольном поприще.

Ювентус

Бессменный чемпион последних розыгрышей итальянской Серии А в лице Ювентуса дважды был близок к исполнению долгожданной мечты – выигрышу главного европейского трофея. Но, как мы помним, в двух финалах «старая синьора» потерпела поражения: в 2015 году итальянцы не смогли переломить ход финального поединка в противостоянии с каталонской Барселоной (поражение со счетом 1:3), а в сезоне 2016/2017 команду Аллегри переиграл мадридский Реал, оформивший очередной титул.

За последние десять лет Ювентус серьёзно преобразился и сумел выйти на новый уровень развития. Два финала за пять лет – достойный показатель, которым может похвастаться далеко не каждый гранд. Но при этом Ювентус стали первой командой в истории существования Лиги Чемпионов, проигравшей пять финалов, в которых принимали участие. В прошлом сезоне действующий чемпион Италии довольно неожиданно уступил разыгравшемуся Аяксу. Многие болельщики ждут, что с приходом Криштиану Роналду «старая синьора» сможет завоевать приоритетный кубок.

Атлетико Мадрид

Никто не был так близок к тому, чтобы подставить подножку мадридскому Реалу, как принципиальный соперник «сливочных» – «матрасники» из Мадрида. Команда Диего Симеоне участвовала в финале турнира в 2014-м году, и была близка к золотым медалям. Только точный удар головой Рамоса в дополнительное время перечеркнул планы Атлетико на Лигу Чемпионов. Через два года Атлетико предстояло в очередной раз сразиться с Реалом, но их и в этот раз поджидало поражение, на этот раз в серии послематчевых пенальти, до которых дело могло вовсе и не дойти, реализуй Антуан Гризманн 11-метровый удар. В последнее время «матрасники» не так далеко проходят по турнирной сетке. Хоть в прошлом сезоне они играли хорошо, но были крайне неудачливыми, поэтому рано вылетели из турнира.

Бавария

2013-й год для Баварии стал самым успешным в десятилетии. Тогда коллектив из Мюнхена смог переиграть соперника по Бундеслиге в финале Лиги Чемпионов – дортмундскую Боруссию. Трофей Лиги Чемпионов стал первым кубком европейского значения за десять лет. Вообще в том сезоне они оформили свой первый требл и выиграли все, что только можно. Еще ранее было два финала, но баварцев, как и туринцев, поджидали два поражения: от итальянского Интера в 2010-м году и лондонского Челси в 2012-м. За десять лет Бавария еще один раз завершила путь к финалу на этапе четвертьфинала и четырежды в полуфинале.

Барселона

За десять лет каталонцы больше остальных сыграли в Лиге Чемпионов – 114 матчей. Стабильность Барселоны заключается в их постоянном присутствии как минимум в четвертьфинале турнира. Из года в год клуб пробивает минимальную планку: серия длится с 2007 года. После ухода Хосе Гвардиолы с тренерского мостика и смены поколения футболистов Барселона чуточку ослабла, но болельщики клуба уверенны – это небольшой перерыв, после которого начнется очередная гегемония каталонцев в Европе. В 2011 и 2015 году футболисты Барселоны оформил требл. Любителям футбола команда запомнилась по невероятному камбэку в противостоянии с парижским ПСЖ, когда испанцы отыгрались со счета 0:4 и прошли дальше.

Реал Мадрид

За десятилетие у Реала было четыре финала, в которых они одержали четыре победы – невероятная эффективность. К тому же «сливочные» стали первой командой, сумевшей защитить золотые медали Лиги Чемпионов. После победы над Атлетико Мадрид в 2016 году им предстояла очная финальная встреча с Ювентусом. Итальянцы были без особых усилий повержены, а год спустя испанцы расстроили фанатов Ливерпуля. Без капли сомнения можно сказать, что Реал добился в Лиге Чемпионов в период с 2009 по 2019 год гораздо больше остальных грандов.

Сейчас Лига Чемпионов взяла небольшой перерыв, но уже вскоре возобновятся противостояния лучших европейских команд, которым предстоит сойтись уже в раунде плей-офф. Занять себя в это время можно, например, игрой в казино. Здесь собраны лучшие предложения по депозитному бонусу. За увлекательной и прибыльной игрой время пролетит незаметно, и уже вскоре мы узнаем имя очередного обладателя кубка Лиги Чемпионов.