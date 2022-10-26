Какие бонусы предлагает Пин Ап украинское казино

Интернет-казино Pin Up — это популярный развлекательный ресурс, который предлагает посетителям широкий выбор бонусов. Первый подарок пользователь получает за регистрацию на сайте https://pin-up.ua/ru . Приветственный бонус включает в себя:

Надбавку за первый депозит. Его сумма колеблется от 100 до 120% внесенных средств. Увеличенный бонус начисляется клиентам, которые внесли средства на счет на протяжении 60 минут после регистрации.

Фриспины (250 вращений). Казино с бонусом предлагает их за пополнение игрового счета на сумму от 500 гривен.

Для получения средств необходимо придерживаться определенного алгоритма регистрации на сайте, включающего такие шаги:

Нажать клавишу «Регистрация» наверху страницы.

Заполнить открывшуюся форму, указав в ней телефон, пароль и электронную почту.

Определиться с валютой пополнения.

Нажать клавишу «Зарегистрироваться».

Кликнуть на иконку «Забрать», на которой имеется описание бонуса.

Пополнить счет.

Для внесения средств необходимо нажать на кнопку «Касса», выбрать в разделе «Депозит» подходящий способ и обозначить желаемую сумму. Чтобы играть в игровые автоматы на сайте казино Пин Ап, необходимо пополнить депозит банковской картой (Виза или МастерКард) или оформить перевод с электронного кошелька. Также можно использовать цифровые монеты Биткоин.

Официальное казино дает возможность пополнить счет на минимальную сумму. Система предоставляет бесплатные вращениями поэтапно. Первая партия составляет 50 фриспинов, затем в течение следующих 5 дней они начисляются по 40 штук ежедневно.

Важный момент: правила мобильного казино Пин Ап требуют использовать фриспины в течение 48 часов после их предоставления. Иначе они будут аннулированы.

Для отыгрыша приветственного бонуса его нужно прокрутить с вейджером х50 на протяжении трех суток. Только тогда деньги будут зачислены на счет клиента.

Бездепозитные бонусы

Мобильное казино на реальные деньги Пин Ап предлагает бездепозитный бонус в виде бесплатных вращений. Для его получения необходимо подписаться на Телеграм-канал компании. Казино проводит розыгрыши фриспинов между пользователями, оставившими комментарии после публикации. Еще один вариант получения бесплатных вращений — это участие в акциях и использование промокодов.

Одно из самых популярных онлайн-казино в Украине очень часто проводит разные мероприятия. Но перед участием в акции необходимо выяснить следующее:

наличие требований, которые следует выполнить для выдачи подарка,

срок, в течение которого бонус будет активным,

условия, на которых осуществляется отыгрыш.

В данном случае отыгрыш требует внесения реальных денег на счет. Исключение составляют подарки, предоставляемые за победу в определенном мероприятии, например, турнире.

Депозитные бонусы казино с минимальным депозитом Пин Ап

Речь идет о лутбоксах — подарочных коробках, выдаваемых за каждое пополнение счета на 2000 грн, которые в дальнейшем были использованы на игровых автоматах Pin Up. Наполнение коробки становится известным после ее распаковки. В качестве презента онлайн-казино за деньги предоставляет клиентам:

до 500 тысяч фриспинов,

до 1 млн внутренней валюты казино — пинкоинов,

до 2 млн гривен (бонусных или реальных).

Лутбокс доступен на протяжении 10 дней после его получения. В течение этого времени клиент должен открыть коробку. Количество презентов от казино с выводом денег не ограничено. Чем больше денег пользователь тратит на игру, тем выше его шанс на выигрыш ценного приза.

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