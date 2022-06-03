Украинский игорный бизнес выполняет план госбюджета на 2022 год

Полномасштабные боевые действия негативно отразились на состоянии украинской экономики. В стране назревает кризис и большинству компаний приходится кардинально пересматривать бизнес-стратегии. Адаптироваться к новым условиям работы приходится представителям всех отраслей экономики. Не стал исключением и сектор азартных развлечений.

Современному украинскому бизнесу приходится существовать в жестких условиях. Сокращение рабочих мест, урезание расходов, рост себестоимости производства, усложнение логистики – это только малая часть проблем. Из-за низкой покупательной способности населения резко уменьшились доходы компаний. Соответственно, сократились налоговые отчисления и другие поступления в бюджет.

Сфера азартных развлечений относится к сегментам экономики, которые пострадали больше всего. Спрос на индустрию развлечений значительно упал. Но даже в столь сложные времена, остались компании, которые функционируют и исправно делают налоговые отчисления в бюджет. В основном это представители онлайн индустрии азартных игр.

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Представители азартной индустрии не только исправно вносят лицензионные платежи в казну, но еще и активно принимают участие в благотворительности. Лицензированные казино и букмекерские конторы перечисляют часть дохода в пользу переселенцев или ВСУ. Кроме того, крупные операторы азартной деятельности создают рабочие места специально для украинских беженцев, которые были вынуждены выехать за рубеж.

В конце предыдущего года Правительство Украины заложило в госбюджет доходы от лицензионных платежей азартной индустрии в размере свыше 1,2 млрд гривен. По мнению экспертов, это вполне реалистичная цифра. Оптимизма добавляет то, что за первый квартал 2022 года, несмотря на сложившуюся в стране ситуацию, организаторы азартных игр перечислили в казну более 641,33 млн гривен.

Финансовые аналитики утверждают, что динамика выполнения бюджетных поступлений от гемблинга в этом году превысила прогноз. Но стоит учитывать, что основная часть лицензионных платежей в казну поступает он онлайн-казино. Наземные заведения находятся в более плачевном положении. Имеется высокий риск, что из-за военных действий лицензионные платежи от оффлайн операторов азартных игр приостановятся на 90%.

Представители украинской азартной индустрии выражают надежду на то, что государство окажет им поддержку и предоставит возможность сохранить бизнес. В Парламенте Украины находится на рассмотрении проект закона, позволяющий приостанавливать деятельность лицензий азартных заведений на время военных действий. Если документ будет принят, компании получат возможность возобновить свою деятельность после нормализации ситуации в стране.

