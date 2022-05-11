Программы для ставок на спорт — на что обратить внимание при выборе

Ставки на спорт и прочие события приобретают всё большую популярность. Это не только хорошее времяпровождение в компании по интересам, но и возможность заработать большие деньги. Программное обеспечение для спортивных ставок у разных поставщиков практически одинаковое. У него похожий внешний вид, функционал, набор состязаний и ставок. Но всё же есть определённые критерии, которые необходимо учитывать при выборе программного обеспечения для спортивных ставок.

Обязательные составляющие ПО для ставок на спорт

Программное обеспечение может быть как хорошим, так и не очень. Второй вариант не только максимально неудобный для пользователя, но и не способен ограниченным количеством функций удовлетворить все запросы пользователя. Чтобы вы не прогадали с ПО для ставок на спорт, убедитесь в том, что в нём присутствует весь функционал, который вам нужен. Примерный перечень основных составляющих:

служба поддержки посетителей 24/7 — обязательно обратите на этот пункт внимание, он для многих клиентов основополагающий;

анонимность и максимальная безопасность — клиент должен быть уверен в том, что его персональные данные не распространятся;

мультиязычность ресурса;

простая активация услуг и лёгкие способы оплаты;

возможность делать ставки на спорт не только до начала события, но и во время и после него;

ассортимент ставок и спортивных лиг.

Кроме того, ваша платформа должна обладать такими функциями, как:

возможность контролирования ставочных лимитов;

максимально детализированная отчётность по бизнесу;

панель, через которую просто и легко управлять инструментами для маркетинга;

варианты ввода и вывода денежных средств.

Критерии качественного программного обеспечения для ставок на спорт

Качественное программное обеспечение должно соответствовать многим критериям, выделим основные.

1. Репутация разработчика

Это основополагающий вопрос для многих букмекерских контор. При выборе поставщика ПО проверьте его репутацию, а если говорить конкретнее, то обратите внимание на такие параметры, как:

регистрация фирмы — большинство разработчиков регистрируются в офшорах, но вам, как клиенту, это не совсем выгодно, поэтому выбирайте разработчика из легальной страны;

лицензия на услуги для букмекеров — у поставщика программного обеспечения должна быть брокерская лицензия, это даёт уверенность в легальности продукта и его безопасности;

отсутствие скандальной репутации — если вы часто видите своего поставщика в новостных сводках, связанных со скандалами, то лучше откажитесь от его услуг;

рекомендации — не поленитесь поискать отзывы от крупных компаний, которые пользовались услугами разработчика, не забывайте о том, что отсутствие негативной репутации намного важнее, чем наличие позитивной.

2 Ассортимент вида спорта

Когда клиент заходит на сайт букмекерской конторы, то в первую очередь он смотрит то, насколько разнообразны предложения по видам спорта. К примеру, почитатели баскетбольных матчей будут рады увидеть на сайте японскую, европейскую, американскую лиги и т. д.

Площадка считается лучшей, если предлагает наряду с нишевыми видами спорта от 40 до 50 популярных. Такой сайт всегда будет посещаемым, публика будет прибывать. Выбранное вами программное обеспечение должно поддерживать такие направления:

sports;

esports;

fantasy sports;

live betting;

virtual sports.

3 Масштабируемость и индивидуальный дизайн

Важно, чтобы выбранное программное обеспечение не давало сбоев в работе, ведь это прямой отток клиентов от вашего сайта. Производительность выбранного вами решения должна только расти. Это увеличит популярность вашей конторы.

Внешний вид ресурса не менее важен. Дизайн не должен быть навязчивым, но и наряду с этим он не должен быть безликим. Крайне важно грамотно распределить весь функционал по сайту, чтобы им было максимально удобно пользоваться в дальнейшем.

4 Геозависимость

Этот критерий также максимально удобен. Его наличие позволяет сделать интерфейс сайта комфортным для пользователя. Так, при наличии этого критерия программа сразу же считает геолокацию посетителя, подберерёт нужный язык и часовой пояс. Она подберёт популярные виды спорта в этом регионе, рекламу.

5 Безопасность и простота использования

Весь инструментарий на сайте должен быть простым в использовании и доступным пользователям. Кроме того, и самому букмекеру должно быть максимально удобно пользоваться инструментами, чтобы отслеживать все детали.

Ресурс будет иметь базу с огромным количеством персональных данных клиентов. Важно, чтобы она была защищена от хакерских атак и взломов, несанкционированного доступа.

Якщо, незважаючи на обережність, ви використовуєте рішення, які завдадуть вам збитків, або не будуть діяти легально, то варто звернутися до юриста в галузі права – адвоката.