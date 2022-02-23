Как оборудовать квартиру для тренировок? Советы и лайфхаки

Думать о спортивной форме и здоровье своего тела нужно всегда, поэтому если нет возможности заниматься в спортзале, то можно обустроить уголок для занятий спортом прямо в квартире.

Шведская стенка – самый простой вариант

Если места в квартире совсем мало и выделить небольшую комнату для домашнего спортзала не получается, то всегда можно установить шведскую стенку, например, в спальне. Такой тренажер, как шведская стенка не займет много места, не испортит интерьер, зато позволит даже взрослому человеку получить серьезную нагрузку. Выгодно приобрести данный тренажер (как новый, так и бывший в использовании) можно с помощью онлайн-сервиса OLX, где размещено более 600 актуальных объявлений на эту тему.

Шведская стенка пригодится для того, чтобы:

качать пресс;

выполнять подтягивания;

делать упражнения для нижней части тела («болгарский выпад» или приседания на одной ноге);

заниматься растяжкой.

Преимуществами шведской стенки следует назвать функциональность, эргономичность, долговечность и доступность.

Отделите для занятий часть комнаты

Для домашнего спортзала можно отделить часть комнаты, используя для этого штору или ширму. Конечно же, полученное пространство не подойдет для размещения эллипса или полноценной беговой дорожки, зато можно выбрать более компактный тренажер – степпер, который даст тот же тип нагрузки.

На этом же пространстве поместятся коврик, гантели и фитбол. Полезно также будет приобрести и утяжелители, которые много места не займут, а нагрузку существенно увеличат. Для хранения всего этого спортинвентаря продумайте наличие удобного стеллажа.

Мини-спортзал на утепленном балконе

Утепленный балкон – прекрасное место для оборудования спортивного уголка. Если балкон достаточно большой, то можно поставить кардио- и силовые тренажеры, например, велотренажер, эллипс, шведскую стенку с брусьями и силовой скамьей.

Небольшой и узкий балкон подойдет для размещения беговой дорожки, на стену можно повесить телевизор, чтобы тренировки проходили под любимый фильм или музыку.