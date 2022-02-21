Універсальні ідеї подарунків на день народження

Усі ми любимо дні народження, причому не лише свої власні, а й дні народження наших близьких. Адже це чудова нагода зібратися всім разом за великим столом та відпочити від метушливих буднів, а ще, звичайно ж, привітати іменинника та вручити йому найкращий подарунок. І якщо торжество вже буквально на носі, а презент ви так і не змогли вибрати, то ви можете ознайомитися з нашими універсальними ідеями та вибрати щось, що підходить з них.

Безпровідні навушники

Відмінний подарунок, який буде радий отримати абсолютно кожна людина у вашому оточенні. Адже за допомогою таких навушників можна слухати улюблену музику або ж розмовляти з кимось по телефону, при цьому, споконвічна проблема із дротами власника такого гаджета точно не турбуватиме! Ну а використовувати їх зручно на прогулянці, на пробіжці, на роботі, під час поїздок та просто слухаючи музику вдома.

Сертифікат

Мабуть, це один з найуніверсальніших варіантів, адже такий сертифікат дозволить імениннику в результаті отримати те, що йому необхідне. Таку картку ви можете замовити на https://onecard.gift/podarki-na-den-rozhdeniya, обравши відповідний номінал та підібравши барвисте упакування. Ну а винуватець урочистостей сам у будь-який зручний день зможе вирушити на шопінг і стане щасливим власником подарунка своєї мрії!

Термокухоль

Ще один презент, який точно стане в нагоді кожному вашому другу або родичу, особливо якщо ви плануєте дарувати такий подарунок у холодну пору року. Цей кухоль можна використовувати під час подорожей, поїздок на природу, прогулянок з друзями, на роботі або просто вдома. Ну а для того, щоб цей знак уваги виглядав цікавіше, замовте іменний напис або просто обирайте оригінальний принт.

Павербанк

Залишитися в наш час без зв’язку з близькими досить страшно, адже всі ми звикли до своїх смартфонів і можливості скористатися ними в будь-який момент. Завдяки портативному приладу заряджання у вас відпаде вічна потреба шукати розетку, адже ви зможете зарядити свій гаджет у будь-який момент! Ну а той факт, що павербанк важить небагато і поміщається практично в будь-яку сумку, робить його ще більш привабливим подарунком.

Портмоне

Досить таки класичний варіант для подарунка, який доречно подарувати другу, родичу і навіть колезі по роботі. Радимо вам вибирати вироби з містким відділенням для кредитних карток, адже все частіше люди стали користуватися саме ними. Крім того, звертайте увагу на якість прошивки та самого матеріалу, тоді більше шансів, що портмоне довгий час не втратить “товарного” вигляду.

Худі

Якщо ви хочете дарувати щось практичне, то можете зупинитися на цьому варіанті. Тим більше, що цей предмет гардеробу можна носити не тільки холодною зимою, але й навесні або восени. Ну а для того, щоб подарунок точно сподобався вашому знайомому, вам варто приділити особливу увагу вибору малюнка, який повинен підходити під характер та інтереси винуватця урочистості.

Ми впевнені, що будь-який із названих нами подарунків точно сподобається імениннику, а значить, святковий настрій йому точно буде забезпечено!

