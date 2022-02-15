Франческо Тотти стал новым амбассадором БК Mostbet

1 неделя ago
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БК Mostbet с гордостью объявляет о начале сотрудничества с легендой мирового футбола, одним из лучших итальянских игроков, чемпионом мира и обладателем золотой бутсы UEFA — Франческо Тотти.

Футболист стал амбассадором амбициозной БК в странах СНГ, Турции, Индии, Бангладеш, Пакистане, Перу, Чехии, Польше, Португалии и Бразилии. Новоиспеченные партнеры уже приготовили множество совместных рекламных активностей на 2022 год.

Тотти – живая легенда футбола, самый известный игрок и капитан AS Roma в истории клуба, чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, лауреат множества футбольных наград, среди которых Золотая бутса 2007 и Золотая нога, отпечаток которой навсегда вписан в футбольную аллею славы на королевской набережной Монако.

Официальный представитель Mostbet:
“Мы гордимся, что спортсмен такого масштаба стал частью нашей команды. Тотти – футболист высочайшего уровня, он олицетворяет собой стабильность и преданность своему делу. В нашей работе мы также руководствуемся этими принципами, и новый контракт должен это подчеркнуть.”

Франческо Тотти:
“Я с большим удовольствием отправляюсь в новое путешествие вместе с Mostbet. Надеюсь, что это сотрудничество позволит мне поддерживать связь с еще большим числом футбольных фанатов по всему миру.”

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