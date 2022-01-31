Спорт на льду: польза для детей

К зимним видам спорта относятся лыжи, прыжки с трамплина, бег на коньках. Именно лед выделяют среди общего списка из-за возможности контролировать положение своего тела в пространстве. Именно стоя на коньках, ребенок прорабатывает и развивает координацию движений.

Улучшение опорно-двигательного аппарата

К явным преимуществам фигурного катания, хоккея, керлинга и простого катания на коньках можно отнести улучшение работы мышц и позитивное влияние на суставы. Поэтому коньки купить можно в первую очередь, исходя из пользы такого спорта для здоровья. Для поиска можно воспользоваться сервисом OLX. И хотя нагрузка в основном осуществляется на мышцы, которые расположены на ногах и животе, работают все равно все группы. Эта тренировка полезна для ребенка.

При этом врачи утверждают, что фигурное катание более благосклонно влияет на развитие мышц в коленях, чем езда на велосипеде или классический бег. Спорт на льду помогает:

укреплять мелкие мышцы;

развивать тазобедренные суставы;

положительно влиять на формирование голеностопа.

Для правильного формирования костей, работы мышц и суставов ребенку в принципе необходимо вести активный образ жизни. А спорт помогает еще и в ряде функций, например, как развитие вестибулярного аппарата.

Дисциплина и выносливость

Катаясь на коньках, ребенок развивает не только физически свой организм. Также идет тренировка силы воли, закаливание духа, вырабатывается дисциплинированность и появляются навыки планирования. Для общего развития эти вещи должны стать привычной основой быта.

Еще один важный пункт — возможность через физическую нагрузку выплескивать негативную энергию. Фигурное катание работает в этом случае лучше остальных видов спорта, потому что здесь не нужно напрягать мозг, пытаясь предугадать действия соперников. Даже в парных прогонах это лишнее, поскольку идет только оттачивание действий. Отсутствие как такового физического контакта становится преимуществом для детей, которые любят поразмыслить в одиночку.

