Сороконожки для футбола: особенности и преимущества

Одним из важнейших элементов экипировки футболиста является обувь, к ее выбору следует отнестись максимально внимательно, ведь обувь позволит и продемонстрировать наилучшие качества игрока, и убережет его ноги от травм.

Одной из наиболее популярных разновидностей обуви для игроков в любительский футбол, а также детей и подростков являются сороконожки (TF). Часто используют их и профессиональные игроки в качестве тренировочных.

Особенности сороконожек

Если вы не прочь провести свободное время за игрой в футбол или же решили отдать ребенка в футбольную секцию, то обязательно нужно купить сороконожки, ну а поможет в этом онлайн-сервис OLX. На страницах сервиса размещено более 2000 объявлений о продаже такой спортивной обуви, здесь найдутся сороконожки как производства самых популярных брендов (Adidas, Puma, Nike), так и менее именитых производителей.



Сороконожки отличаются от классических бутс, в основном, характеристиками подошвы. Сами шипы изготавливаются из резины, в отличие от металлических и пластиковых шипов бутс. На подошве сороконожек шипы размещаются равномерно, поэтому помещается их довольно много. И третье отличие – габариты, они более мелкие.

Преимущества сороконожек

Одним из главных преимуществ сороконожек является то, что данную обувь можно использовать практически на любой разновидности покрытия, хоть она и предназначена изначально для сухой земли. В такой обуви можно играть на:

газоне из натуральной травы;

газоне из искусственной травы;

паркете;

асфальте.

Нужно добавить, что хоть сороконожки и подойдут для асфальта, но все же это покрытие будет губительно воздействовать на саму обувь, оно будет способствовать скорейшему истиранию подошвы, шипы могут вообще оторваться.



Прочие преимущества сороконожек:

минимальный риск получить травму, даже если передвигаться на высокой скорости;

множество точек опоры (удобно бегать по любой поверхности);

анатомическая стелька, форма подошвы и подъема обеспечивают амортизацию и устойчивость для выполнения дриблинга и прорыва к воротам соперников;

продукция известных брендов выпускается с использованием инновационных технологий, а также натуральных и прочных материалов.

Вот поэтому сороконожки не зря пользуются популярностью, эта обувь универсальна и удобна, а впечатление от игры в ней будет позитивным.