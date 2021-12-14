Методы подбора футбольной экипировки

При покупке футбольной формы нужно учитывать некоторые важные характеристики, чтобы приобрести качественный комплект, который прослужит долго. Какая футбольная экипировка https://www.europaw.ua/futbolnaya-forma-ot-proizvoditelya/ подойдет именно вам и где ее найти – мы расскажем в этой статье.

Особенности выбора футбольной экипировки

Конечно, каждый ориентируется на свой вкус и бюджет, однако есть несколько важных пунктов, о которых необходимо помнить. Выбрать и купить футбольную форму не так сложно, если вы учитываете:

Материал

Размер

Положение игрока на поле (для вратарей комплект формы немного отличается)

Погодные условия

Современный рынок наполнен разнообразными качественными футбольными экипировками из специальных синтетических тканей. Многие стремятся приобретать одежду только из натуральных тканей, однако в вопросе покупки футбольной формы это не самое лучшее решение. Натуральный материал не справляется с влагоотведением и не дает коже дышать в условиях высоких нагрузок. Вместо этого, выбирайте футбольную экипировку из полиэстера или нейлона, чтобы обеспечить комфорт и защиту организма во время тренировок и матчей.

Если с выбором размера все понятно, то говоря о положении футболиста на поле, важно не забывать о том, что есть члены команды, для которых комплект формы несколько отличается. Если вы выбираете футбольную экипировку для голкипера, то предусмотрите покупку специальных перчаток. Для изготовления этих перчаток обычно используется плотный латекс, который предотвращает скольжение мяча и защищает игрока от травм и ушибов.

Что надеть наверх

Выбор футбольной экипировки начинается с подбора верхней части комплекта. Можно выбрать как футболку с коротким рукавом, так и реглан. По правилам игры, футболисты должны носить футболки с коротким рукавом, и указанием фамилии и номера на спине. Фанаты и болельщики могут приобрести футболки с эмблемой любимого клуба или фамилией игрока-фаворита.

Для вратаря можно подобрать реглан с длинным рукавом, чтобы обеспечить защиту локтевого сустава от травм. Также под футболки надевают компрессионное или термобелье. В чем же разница? Компрессионное белье необходимо в период восстановления после тяжелых нагрузок или травм, а термобелье обеспечивает тепло и помогает организму поддерживать правильную регуляцию температуры.

Что надеть на ноги

Разобравшись с подбором верха футбольной экипировки, можно приступать к подбору нижних частей. Для футболистов важна защита и удобство, поэтому шорты и гетры являются неотъемлемой частью формы любого игрока. В холодное время года можно заменить шорты на штаны или специальные термо лосины, но только для тренировок.

Гетры – высокие носки, которые способствуют закреплению щитков и защите от царапин и других нежелательных повреждений. Гетры могут быть как целыми, так и обрезными. Выбирая гетры для комплекта футбольной экипировки, важно помнить о том, что размер должен подходить идеально.

Говоря об обуви, необходимо помнить о том, что существует несколько ее разновидностей. Многие привыкли к тому, что обувь у футболистов называется “бутсами”, однако есть еще несколько вариаций. Например сороконожки, на подошве которых шипов гораздо больше, чем на обычных бутсах, подходят только для тренировок на синтетической поверхности газона. Если вы планируете играть или заниматься в закрытом помещении – футзале, тогда ваш выбор это бампы или же копы. К выбору обуви для футбола нужно подходить тщательно и подбирать размер в точном соответствии с размером вашей ноги. Обувь для футболиста является чуть ли не самым главным инструментом на поле помимо мяча и своей игровой техники, так как от сцепления с газоном может зависеть не только исход матча, но и безопасность футболиста в первую очередь.

Заключение

Нет ничего сложного в том, чтобы подобрать хорошую футбольную форму для тренировок и матчей. Вооружитесь этой небольшой подсказкой и смело отправляйтесь в магазин, чтобы выбрать идеальный комплект. Если вы фанат онлайн-шоппинга, то обратите внимание на магазин Europaw. Отечественный производитель предлагает качественную экипировку для взрослых и детей по доступным ценам.