Виды ставок и заработок на них

В том случае, если вы уже определились с видом спорта, на который хотите делать ставки, можно приступить к основной задаче. В решении Спортсбук https://www.digitain.com/ru/sportsbook-software/ , например, интегрирована система рассчета ставок. Она генерирует максимально приятные коэффициенты на все события и пре-матчи. Разработчики внедрили специальные алгоритмы прогнозирования и просчетов.

В системе включен полнейший функционал управления — вы можете создать события, разработать маркеты и т. д. В приложении Спортсбук вы можете самостоятельно регулировать собственную прибыльность. Так, вам доступны следующие функции:

изменение ставки — даже если вы уже сделали ставку, есть возможность ее корректировать;

возможность делать мульти-ставки;

предоставляется экпресс генератор , с помощью которого автоматически генерируются ставки;

прогнозы от экспертов — в виджете вы видите все прогнозы и можете сделать свой выбор;

быстрая ставка — достаточно один раз определить размер ставки и одним кликом ее делать на все события;

кэшаут — вы можете отслеживать событие и принимать решение в отношении ставки еще до его завершения;

бронирование ставки — ставится бронь и вы можете потом сделать ставку в точке букмекерской и мн.др.

Если вам интересен сам процесс, не запрограммированный в софте, то можете делать ставки самостоятельно. Они называются:

ординар — это самая простая ставка на любое событие, очень распространенный вид;

двойной шанс — делаете ставку на 2 из 3 возможных вариантов;

гандикап или форма — сложная ставка, одна команда получает бонус в виде форы;

тотал — игроки угадывают исход события и делают свою ставку;

экспресс — напоминает ординар, только ставить можно не на одно событие, а на несколько;

системы — сложный расчет, вы самостоятельно выбираете систему с числом угаданных результатов.

Для того, чтобы сделать верный выбор, вам необходима стратегия. Ведь ставка — это не простая игра, важно уметь анализировать, выстраивать план действий. Самой простой стратегией является ставка на явного победителя. Он очевидный и самый не прибыльный. Чтобы хорошо заработать — нужно вносить большую сумму денег или делать огромное количество ставок.

Танковая атака — это еще одна стратегия. Вы распределяете свои деньги на несколько событий и прокачиваете их. Так, в одном вы ставите на проигрыш, во втором, например, на ничью, в третьем — на победу. В любом случае вы заработаете, так как суммы ставятся одинаковые на все три направления.

Рекомендации новичкам

Если вы хотите превратить свое хобби — ставки — в заработок, то помните о типичных ошибках беттеров и не допускайте их:

Ставка с большим коэффициентом — топовые команды всегда являются лакомым кусочком для игроков. Зачастую коэффициент на победителя не превышает 1,5. если вы вдруг увидели, что он резко вырос — будет какой-то подвох. Эмоции. Они часто бывают плохим советчиком. Эйфория, жадность, страх, азарт — все это мешает и приводит к поражению. Ваше решение должно быть взвешенным, обдуманным, а не внезапным. Здравый смысл против желания играть. Еще одна распространенная ошибка новичков. Не успели просчитать до конца ставку? Не уверены в анализе результатов? Не спешите. Для выигрыша вы должны учитывать все нюансы, анализировать их и только после делать ставку. Не делайте все без исключения ставки на низкий коэффициент. Многие считают, что такой ход — это гарантированная победа. Но помните о том, что сенсации бывают, и явный аутсайдер может внезапно вырваться в победители.

Анализируйте как можно больше различной информации. Следите за действиями букмекера, не считайте себя умнее конторы. Всю без исключения информацию о предстоящем событии вы можете найти в открытом доступе в сети. Читайте, анализируйте, думайте. Чем более качественную работу вы проделаете до ставки, тем больший выигрыш вас ожидает.

Если вы не обладаете аналитическим складом ума, воспользуйтесь специальным софтом, в котором уже прописаны все прогнозы. Составляют их на основе всей имеющейся информации. Доверьтесь специалистам в этом вопросе, скачивайте и устанавливайте приложения на смартфон и пользуйтесь всеми плюшками и бонусами, которые вам предоставляет платформа.

