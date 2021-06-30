Скейт: 3 причины подарить его подростку

Выбор подарков для подростка не ограничен. В этом возрасте нужно попробовать все, чтобы определиться со своими желаниями на будущее время. Но если ребенок активен, любит немного экстрима и постоянно проводит время на улице, то скейтборд будет отличным подарком.

К тому же такой вариант спортивного инвентаря отлично развивает выносливость. Поддержание фигуры в норме, улучшение здоровья и поддержание баланса возможны, если купить скейт для детей в возрасте от 12 лет.

Тренировка мышц

В основном с помощью скейтборда подросток укрепляет ноги:

икры;

бедра;

подколенные сухожилия;

ягодицы.

Также задействуются и основные мышцы торса. Обычно для выполнения трюков человеку нужно иметь определенный уровень физической подготовки. А он в свою очередь достигается со временем путем постоянных занятий.

Иногда такие нагрузки на организм влияют еще и на моральное состояние. Американские психологи утверждают, что катание на скейте может стать частью терапевтического комплекса по избавлению от чрезмерной тревожности или возбудимости.

Развитие выносливости

Здесь тренируется не только физическая сторона вопроса. Во время катания на скейте и выполнения различных упражнений требуется работа моральных качеств: терпение, выдержка и сила воли. Ребенок развивает свои навыки, тренируется до последнего, учится группироваться и добиваться своих целей.

Ходит мнение о том, что катание на скейте слишком рискованно для здоровья. Но при этом подросток учится «правильно» падать, держать равновесие и баланс, развивать в себе аккуратность и осторожность.

Нормализация веса

Сравнивать катание на скейте с полноценной кардиотренировкой нельзя. Однако с этим методом можно хорошо проработать все группы мышц и легко подтянуть фигуру. За час катания на скейте сжигается около 350 калорий. Это отличный способ в пубертатный период остановить полноту и сбалансировать гормональный фон. Найти модели скейтов для подростков можно на сервисе OLX. Там представлены варианты в самых разных моделях.