Cosmolot — только лучшие игры и крупные бонусы

2 недели ago
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Cosmolot Casino — молодое заведение, которое открыло свои двери в 2018 году. Популярность казино завоевало наличием международной лицензии, мультибрендовых развлечений, поддержки нескольких валют, гибкой бонусной системы, быстрых выплат без долгих проверок аккаунта. Игроки обозначили, что в этом клубе есть только лучшие игры и крупные бонусы.

Игровые автоматы Kosmolot 

Владельцы клуба Kosmolot сотрудничают исключительно с лидерами гемблинг-индустрии, такие партнёры гарантируют качественный софт, с честными настройками, защищённость аппаратов от взломов и высокий процент отдачи. К числу провайдеров относятся:

  • NetEnt, 
  • Yggdrasil, 
  • Play’n Go, 
  • Pragmatic Play, 
  • ELK, 
  • Genesis Gaming, 
  • Microgaming и другие.

Игровые автоматы предложены как в классическом, так и современном варианте. По небольшим ставкам можно играть в Endorphina, при этом пользователи выигрывают приличные суммы денег. В доступе есть любимый всеми Microgaming. Провайдер регулярно выпускает свежие сюжеты с уникальными бонусными играми.

Предусмотрены гонки и турниры. В них разыгрываются реальные деньги или пойнты. В дальнейшем сбережения можно вывести на свой счет, а койны обменять на определенную денежную сумму.

Регистрация в Космолот Казино

Для возможности делать ставки, выигрывать реальные тенге, стать участником бонусной политики и системы лояльности необходимо пройти процедуру регистрации. Она проста и занимает буквально пару минут. Чтобы открылось регистрационное поле, нужно нажать на соответствующую кнопку в правом верхнем углу. На открывшейся странице есть три варианта регистрации — привязав email, номер мобильного телефона или аккаунт социальной сети.

С помощью email требуется заполнить графу с электронным адресом, паролем, указать страну (Казахстан), валюту (тенге). Затем подтвердить возраст (старше 18 лет), принять условия и правила. Необязательным является новостная подписка.

Мобильная версия Космолот Казино 

Для того, чтобы игрок не привязывался к стационарному компьютеру и имел возможность покрутить барабаны в любом удобном месте, разработчики казино создали мобильную версию основного сайта. Для запуска версии для смартфона не нужно скачивать Казино Космолот и занимать память устройства. Достаточно открыть официальный сайт в браузере гаджета. Портал сам перенастраивается в мобильном устройстве. С такой возможностью Kosmolot Casino на андроиде и айфоне под рукой. В упрощённой версии сохранены все возможности для клиента, помимо азартной игры, в стандартном режиме пополняется счёт, вывести средства, запустить любой понравившийся слот и обратиться к службе технической поддержки казино на телефоне.

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