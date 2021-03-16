Почему стоит посетить услугу SPA-Day?

Сеанс роскошного комплексного ухода — от ногтей до кончиков волос. Он включает: СПА для всего тела (пилинг кожи + увлажнение и питание с помощью крема + обертывание), классический маникюр с использованием традиционных щипчиков и ножниц, аппаратный педикюр, а также процедуру восстановления волос. Последняя завершится приятным массажем головы и стильной укладкой. Ноготки на руках и ножках покроют лаком, который внесет финальные яркие «нотки» в процесс преображения! Сеанс релаксации и преображения в одном из лучших салонов города! Это роскошный комплекс процедур в исполнении лучших мастеров — экзотический СПА-уход для тела, классический маникюр и аппаратный педикюр, массаж головы, комплексное восстановление волос и стильная укладка. Для необычного сеанса красоты подберут лучшую эко-косметику: к примеру, гостье могут выполнить солевой пилинг, после которого сделают шоколадное обертывание. А увлажнить кожу помогут питательные крема. Что же касается ухода за волосами, то мастера предложат эффективную программу ухода. Ее предназначение — восстановить структуру волос и укрепить их у корней. Данную услугу может посетить сразу 2 человека, что бы не было скучно. Для этого на сайте loop.com.ua нужно заказать сертификат с название СПА-день для двоих.

Как все произойдет:

Счастливая обладательница сертификата попадет в элитный салон. Там ее встретит опытный мастер, выдаст комплект одноразовых принадлежностей и начнет сеанс с заботливого ухода за телом, который предусматривает процедуры пилинга и увлажнения кожи. Идеальным продолжением станет классический маникюр от опытного мастера с покрытием лаком. Уход за ногами будет состоять из аппаратного педикюра, массажа стоп и цветного покрытия. Пока лак на ногтях подсохнет, опытные мастера займутся волосами гостьи. Ей подберут индивидуальную линию средств по уходу, а приятным бонусом станет легкий массаж головы. Завершится СПА-сеанс чаем или кофе в уютной релакс-зоне.